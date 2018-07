Die Aktie des Waferherstellers Siltronic verlor heute mehr als 5 Prozent an Wert und gehörte somit zu den schwächsten Titeln im TecDAX. Grund hierfür könnte die Aufstockung der Short-Position eines Hedgefonds gewesen sein. Darüber hinaus ist die Stimmung in der weltweiten Chipindustrie derzeit auch nicht wirklich berauschend. Der US-Chipindex SOX als wichtiger Stimmungsbarometer verlor beispielsweise seit Anfang Juni fast zehn Prozent an Wert.

