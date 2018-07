Nach der Übernahme des Pfandleihgeschäfts der UniCredit durch das Wiener Dorotheum ist in Italien seit dem heutigen Mittwoch die neue Gesellschaft "Custodia Valore spa" in Betrieb. Die neugegründete Gesellschaft hat die Genehmigung von der italienischen Notenbank erhalten, in Italien im Pfandleihgeschäft aktiv zu sein."Custodia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...