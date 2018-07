Stuttgart (ots) -



"Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 5. Juli 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg



Stephanie Haiber moderiert das landespolitische Magazin des Südwestrundfunks (SWR).



Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:



Gehört das Kopftuch zu Baden-Württemberg?



Mit Kopftuch darf eine muslimische Lehrerin nicht unterrichten. Das entschied das baden-württembergische Kultusministerium vor 20 Jahren. Damit begann der Streit um ein Stück Stoff und er hält bis heute an. Ob am Arbeitsplatz, in der Schule oder auf der Straße: Muslimische Frauen mit Kopftuch werden kritisch beäugt. Für viele ist das Kopftuch ein Zeichen der Unterdrückung, für strenggläubige Muslima dagegen ein religiöses Muss. Ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrkräfte ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, urteilt das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2015. Wird das Kopftuch im Alltag akzeptiert? Gast im Studio ist Susanne Schröter, Islamexpertin an der Universität Frankfurt.



Vor Ort bei Kopftuchträgerinnen in Pforzheim



Wie lebt es sich 2018 mit Kopftuch? Alexandra Gondorf trifft in Pforzheim eine junge, mode- und selbstbewusste Muslima, die ihr Kopftuch als hippes Mode-Statement sieht. Die Reporterin spricht auch mit Frauen, die durch ihr Kopftuch Schwierigkeiten im Job haben oder hatten, wie die Lehrerin Fereshta Ludin. Ihr wurde 1998 verboten, an einer Stuttgarter Schule zu unterrichten.



Mit frisierten E-Bikes auf der Überholspur



Rund 300.000 frisierte E-Bikes sollen auf Deutschlands Straßen unterwegs sein. Sogenannte Tuning-Kits steigern die Leistung der Bikes erheblich, so dass diese wesentlich schneller als das geltende Limit von 25 km/h fahren können. Sie stellen damit eine zunehmende Gefahr dar. Die Polizei hat schon Elektrofahrräder geblitzt, die mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h unterwegs waren.



Planschen im Mahnmal in Freiburg



Ein flaches Wasserbecken erinnert an die Alte Synagoge in Freiburg. Es zeichnet den Grundriss des ehemaligen Gotteshauses nach, das 1938 von den Nazis zerstört wurde. Jetzt baden Kinder darin, Studenten kühlen ihr Bier. Die israelitische Gemeinde ist empört und fordert, dass die Stadt etwas gegen den Sommerspaß in der Gedenkstätte unternimmt.



Ein Besuch im Storchenmekka Achern-Gamshurst



Störche lieben Gamshurst - mehr als 60 haben sich in dem Acherner Ortsteil niedergelassen. Sie zu verscheuchen ist schwierig, denn die geschützten Tiere dürfen beim Nestbau nicht gestört werden. Der von der Gemeinde kontaktierte Experte weiß: "Störche sind stur."



Seehofer bleibt, das Vertrauen in die Politik schwindet



Im Streit um die richtige Asylpolitik gehen die Gräben nicht nur durch die Union, auch die Regierungskoalition in Berlin wackelt - mal mehr, mal weniger. Gehen die Chaostage in Berlin weiter? Welche Rollen spielen Merkel-Kritiker aus Baden-Württemberg? Edda Markeli, landespolitische Korrespondentin des SWR, ist zu Gast im Studio.



