Politische Stabilität ist für Investoren einer der letzten großen Standortvorteile Deutschlands - noch.

Man muss nicht im Keller gewesen sein. Man kann sich die Szenerie auch so gut vorstellen. Da steht Horst Seehofer also regelmäßig vor seiner Modelleisenbahn und versucht sich zu entspannen. Der Silberrücken des Bundeskabinetts gibt grünes Licht, schließt Schranken oder stellt umgekippte Züge wieder auf die Schienen.

Inzwischen scheint bei ihm aber mehr als nur eine Märklinlok entgleist zu sein. Mit einem absurden Powerplay hat er im Asylstreit beinahe die Regierung in die Geschichtsbücher entsorgt und sich gleich mit. Wie lange der Kompromiss nun hält, weiß kein Mensch. Klar ist aber: Nie zuvor wurde in dieser Republik in so kurzer Zeit so viel Politikverdrossenheit produziert. Mit seinem Rücktritt vom Rücktritt und seinen Pöbeleien gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...