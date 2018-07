Schaut man sich die Bilanz der vergangenen zwei Jahre an, hängt die Aktie des Windturbinen-Herstellers Nordex immer noch in der Talsohle fest. Immerhin: Seit Ende letzten Jahres gab es schon den einen oder anderen hoffnungsvollen Erholungsansatz. Allerdings auch eine kräftige Enttäuschung Ende März mit neuen Tiefstkursen. Doch inzwischen scheint sich aber auch die Stimmung am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...