(shareribs.com) London 04.07.18 - Wenige Tage vor Inkrafttreten der US-Zölle gegen China geht es für Kupfer und Nickel an der LME deutlich nach unten. Kupfer kostet so wenig wie seit neun Monaten nicht mehr. Am Freitag dürften die USA Importzölle auf chinesische Waren erheben. China hat entsprechende Gegenmaßnahmen vorbereitet, teilte aber mit, dass man am Freitag abwarten wolle, ob die USA die Importzölle ...

