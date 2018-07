Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Große europäische Ölwerte dürften im zweiten Quartal den höchsten Free Cashflow seit fast einer Dekade und ein starkes Produktionswachstum vorweisen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im zweiten Halbjahr sei aber noch mehr zu erwarten. Total , Eni und BP zählt er zu den Kandidaten mit einer in diesem Jahr besonders starken Projektpipeline./tih/tos Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-07-04/20:04

ISIN: IT0003132476