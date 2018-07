FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat laut einem Zeitungsbericht deutschen Automanagern eine Lösung im Streit um drohende Strafzölle unterbreitet. Bei einem Geheimtreffen am Mittwoch in der amerikanischen Botschaft in Berlin habe Grenell den Konzernchefs mitgeteilt, Washington sei bereit zu einer Null-Lösung - also dass Europa wie die USA komplett auf Autozölle verzichteten, schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf Teilnehmerkreise.

An dem Treffen nahmen laut dem Bericht unter anderem Daimler-Chef Dieter Zetsche, BMW-Vorstandschef Harald Krüger und VW-Chef Herbert Diess sowie auch Chefs großer Autozulieferer teil. In dem Gespräch soll Grenell von einem "Momentum" gesprochen haben, das es zu nutzen gelte.

Sprecher von BMW, Daimler und Continental wollten den Bericht nicht kommentieren. Bei Volkswagen war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Offerte ist eine Kehrtwende im Handelsstreit zwischen Europa und den USA. Nach den bereits geltenden Zöllen auf Stahl und Aluminium hatte US-Präsident Donald Trump der EU mit weiteren Maßnahmen gegen Autos und Autoteile gedroht. Leidtragende wären vor allem deutsche Hersteller. Die Zeit läuft den Autobossen davon. Trump will ein Gutachten seines Handelsministers Wilbur Ross über die Auswirkungen der Autozölle abwarten, das Ende Juli fertig sein soll. Danach könnte es schnell ernst werden, fürchtet die Bundesregierung.

(Mitarbeit: Claudia Nehrbaß)

July 04, 2018 14:20 ET (18:20 GMT)

