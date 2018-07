UBS hebt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel hoch auf 30 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Thyssenkrupp nach der gemeinsamen Absichtserklärung mit Tata Steel über die Schaffung eines Gemeinschaftsunternehmens von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 30 Euro angehoben. Die Zusammenlegung von Stahlaktivitäten beider Unternehmen dürften die Anleger als Startschuss zur Auflösung der komplexen Firmenstruktur von Thyssenkrupp sehen, was die Aktie aber noch nicht einpreise, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt dürfte nun eine Bewertung der einzelnen Teile des Unternehmens vornehmen, das sich künftig auf den Technologiebereich fokussieren wolle. Dem trage er mit einer entsprechenden Änderung seines Bewertungsmodells Rechnung.

Baader Bank senkt Ziel für Adidas auf 220 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für die Aktien des Sportwarenherstellers Adidas von 240 auf 220 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit einer durchwachsenen Berichtssaison für das zweite Quartal von Einzelhandels- und Konsumwerten. Grundsätzlich sei das Makro-Umfeld noch gut, doch werde der Markt angesichts der Unsicherheiten etwa wegen des globalen Handelskonflikts nervös. Mit einiger Verzögerung könnte sich dann auch die Konsumentenstimmung verschlechtern. Daher blickt der Experte nun vorsichtiger auf die gesamte Branche.

Berenberg senkt Ziel für Merck KGaA auf 104 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Merck KGaA nach einem Strategie-Update zum Spezialmaterial-Geschäft von 105 auf 104 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern könnte mit den Zielen für die Sparte, zu der auch das schwächelnde Flüssigkristallgeschäft zähle, für reine Luft gesorgt haben, schrieb Analyst Joseph Lockey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sorgen wegen des Flüssigkristallgeschäfts hatten in den vergangenen Monaten auf den Aktien gelastet. Nun könnten wieder die anderen 85 Prozent des Geschäfts in den Fokus rücken, die sich weiterhin überdurchschnittlich entwickelten. Angesichts der neuen Ziele senkte der Experte seine Gewinnerwartungen indes leicht.

Credit Suisse senkt FMC auf 'Neutral' und Ziel auf 91 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat FMC von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 91 Euro gesenkt. Das zunehmende Risiko eines Druck auf die Gewinnmargen des Dialysespezialisten finde in den mittelfristigen Gewinnerwartungen des Marktes nicht ausreichend Beachtung, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So könnten die Medicare-Kostenerstattungen in den USA teilweise sinken, nachdem FMC durch den Wechsel eines Medikamentes Kosten spare. Zudem gebe es Lohnkostendruck in den USA. Auch könnte FMC nach Übernahmen Ausschau halten.

SocGen startet Rheinmetall mit 'Buy' - Ziel 130 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 130 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns habe ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken zu bieten, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Autogeschäft profitiere von Megatrends in der Branche und der Rüstungsbereich dürfte von steigenden Ausgabebudgets profitieren.

Goldman senkt Ziel für Ceconomy auf 9,40 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ceconomy von 11,40 auf 9,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zielsenkung reflektiere niedrigere Gewinnerwartungen je Aktie sowie eine geringeren Marktwert der Metro AG, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe die Wachstumserwartungen für das Geschäft im deutschsprachigen Raum wegen des schwierigen Umfeldes in der Schweiz reduziert.

Mainfirst hebt Nordex auf 'Outperform' - Ziel 10,50 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Nordex von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 10,50 Euro angehoben. Eine schwungvolle Auftragsentwicklung dürfte den Kurs antreiben, schrieb Analyst Iwan Tjutjunnikow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bemühungen des Windkraftanlagenbauers, ein wettbewerbsfähiges Turbinen-Portfolio zu schaffen, begännen sich auszuzahlen.

Equinet senkt CTS Eventim auf 'Reduce' - Ziel 37,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat CTS Eventim von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 39,50 auf 37,50 Euro gesenkt. Die Festival-Saison des Ticketvermarkters verlaufe bisher enttäuschend, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sollte die Geschäftsentwicklung belasten und auf die Gewinnerwartungen des Marktes drücken.

Equinet hebt Talanx auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Talanx nach der zuletzt eher schwachen Kursentwicklung von "Accumulate" auf "Buy" hochgestuft. Die Sorgen der Anleger über die Abhängigkeit von Italien seien übertrieben, schrieb Analyst Dustin Mildner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Kursziel senkte er leicht von 40 auf 39 Euro, um eine niedrigere Branchenbewertung widerzuspiegeln.

RBC hebt Danone auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 70 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat Danone von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 70 Euro angehoben. Er sei nun mit Blick auf das Umsatzwachstum und die Investitionen des Lebensmittelkonzerns weniger negativ eingestellt als zuvor, begründete Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Neubewertung der Aktie. Ein Grund sei der Druck im Geschäft mit Milchprodukten gewesen, das nun aber lediglich ein Drittel des Gewinns ausmache.

