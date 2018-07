"Der Neue Tag" über die Rolle der SPD im Asylstreit:

"Das Thema Flüchtlinge überstrahlt alles, da kann sich die SPD noch so sehr bemühen, mit Themen wie bezahlbarem Wohnraum zu punkten. Das Dilemma: Nicken die Sozis das Unionspapier zum Asyl ab, verraten sie ihre Grundsätze der Humanität und Solidarität. Lassen sie die Große Koalition platzen, kommt der Denkzettel an der Wahlurne. Egal, welchen Weg die SPD-Führung nun geht, er wird in der Sackgasse enden. Bittere Zeiten. Deswegen müssen die Genossen endlich nur auf sich selbst hören, auf ihr Herz. Auf ihr Gewissen. Und da gibt es nur eine Antwort auf die Union. Nein zu diesem Papier. Schlimmer kann es für die SPD eh nicht mehr kommen."/yyzz/DP/tos

