Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die Haushaltsdebatte im Bundestag:

"Es ist der Opposition im Bundestag nicht zu verargen, dass sie den Zustand der Koalition in düsteren Farben malt. Schließlich herrscht zwischen den drei Parteien nicht gerade Sonnenschein. Warum aber von "Chaos" oder "Affentheater" die Rede ist, wenn mit harten Bandagen um als schicksalshaft begriffene Interessen gekämpft wird, muss an einer versteckten Sehnsucht nach asymmetrischer Demobilisierung liegen. ... Zum vermeintlichen "Chaos" der vergangenen Tage gehörte immerhin, dass das Parlament mustergültig funktionierte - es war schließlich die Fraktion von CSU und CDU, deren Drohung, die Sache selbst in die Hand zu nehmen (oder jemand anderem in die Hand zu legen), dazu reichte, diesen Teil der Regierung zur Vernunft zu bringen."/yyzz/DP/tos

