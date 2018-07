"Südkurier" zu Asylpolitik:

"Die Kanzlerin und ihr Innenminister haben die Rechnung ohne den Nachbarn gemacht. Die Regierung in Wien stellt unmissverständlich klar, wo die Risiken und Nebenwirkungen dieses Konzepts liegen. Kontrollieren die Deutschen, kontrollieren auch die Österreicher. Die Folgen dieses Domino-Effekts werden vor allem deutsche Urlauber treffen, die künftig am Brenner lästige Wartezeiten einkalkulieren müssen. Ironischerweise wird Seehofer von einer Regierung unter Druck gesetzt, die in der Zuwanderungspolitik einen ähnlichen Kurs verfolgt wie er selbst. Doch Kanzler Kurz und seine Partner von der FPÖ sind nicht angetreten, um die Probleme Deutschlands oder Bayerns zu lösen. Sie vertreten die Interessen Österreichs - und zwar knallhart. Besser lässt sich nicht zeigen, warum nationale Strategien bei globalen Herausforderungen wie der Flüchtlingskrise nicht aufgehen können."/yyzz/DP/he

AXC0012 2018-07-05/05:35