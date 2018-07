Seehofer sondiert in Wien Asyl-Vereinbarung mit ÖsterreichBerlin/München - Nach dem Asyl-Kompromiss von CDU und CSU sucht der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) jetzt die dafür nötige Unterstützung Österreichs. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will Seehofer am Donnerstag in Wien sondieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...