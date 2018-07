Telenor, mit über 3,1 Millionen aktiven Abonnenten ein führender Telekommunikationsanbieter in Bulgarien kooperiert mit der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), was den Kunden von Telenor Bulgaria eine größere Auswahl an digitalen Bezahlmethoden ermöglicht. Zudem können auch Kreditkartenzahlungen über die 'MyTelenor'-App des Anbieters getätigt werden.Die 'MyTelenor'-App ist eine mobile 'Self-Care'-App, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...