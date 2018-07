Seit unserem letzten Trading-Tipp bzgl. der Deutschen Telekom AG Aktie, ist die Tendenz von short zu long übergewechselt. Zunächst wurde die Aktie in einer Range um den Preis 13,25 Euro gehandelt. Hier hielt sich der Kurs mehrere Handelstage auf und es wurde entsprechend viel Volumen umgesetzt. Die "Entladung" erfolgte am letzten Dienstag zur Markteröffnung. Zunächst begann der Handelstag mit einem Gap in Long-Richtung von etwa 12 Cent. Insgesamt ...

