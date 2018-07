Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Wenn Sie die leicht zu merkende PECH-Regel beherrschen, haben Sie Glück und kein Pech, denn es geht bei dieser Regel, um die Erstversorgung von akuten Verletzungen. Max Zimmermann weiß mehr:



Sprecher: Da spielt man zusammen Fußball und schon zerrt sich ein Mitspieler einen Muskel. Wie kann man ihm helfen, um seine Schmerzen zu lindern? Man muss nur ein einfaches Grundprinzip beherrschen, schreibt das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" und das ist die PECH-Regel. Was diese beinhaltet, erklärt uns Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle:



"Im Wesentlichen heißt das: den Sport unterbrechen, Eis auflegen, eine Kompression ausüben und hochlagern.



Sprecher: Die PECH-Regel ist aber nicht von ungefähr so benannt worden:



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 16 Sekunden "P steht dabei für Pause, E für Eis, da verwenden Sie zum Beispiel ein Cool-Pack aus dem Kühlschrank, bitte nicht aus dem Gefrierfach. C steht für Kompression. Da können Sie beispielsweise vorsichtig einen Verband anlegen und H steht für Hochlagern."



Sprecher: Bei vielen Blessuren ist es sinnvoll, die PECH-Regel anzuwenden:



"Es ist grundsätzlich ein einfaches Prinzip der Erstversorgung für allerlei Sportverletzungen. Bei Muskel und Gelenkverletzungen ist es geeignet. Wenn Sie sich beispielsweise geprellt haben, das ist ja bei Teamsport wie Handball oder Fußball häufig, können Sie die PECH-Regel anwenden, aber auch bei Muskelzerrungen und Blutergüssen oder wenn Sie sich den Fuß vertreten haben."



Sprecher: Wenn die Verletzung nach spätestens zwei Tagen nicht besser wird, sollte man zum Arzt gehen und nicht nur dann:



"Wichtig ist aber auch, kleine Blessuren im Auge zu behalten. Wenn Sie zum Beispiel den Splitter im Fuß haben und sich in Glas hereingetreten haben oder Metallteile, sollten Sie bitte zum Arzt gehen. Und für Diabetiker gilt eine besondere Regel: Wenn die eh schon Fußprobleme haben, dann müssen sie wirklich schnell zum Arzt, damit sich eine Wunde am Fuß zum Beispiel nicht weiter verschlechtert."



Abmoderationsvorschlag: Und damit Sie nächstes Mal schnell helfen können, haben wir die PECH-Regel noch mal zusammengefasst: Pause, Eis, Kompression, also Verband anlegen, Hochlagern.



