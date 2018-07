Schicksalswochen für die britische Premierministerin: Brüssel, Berlin und London warten auf ihre Vorschläge für die künftigen Beziehungen zur EU. Mays Brexit-Endspiel hat begonnen. Wie reagiert das restliche Europa?

Zumindest was den Fußball betrifft, kommt Premierministerin Theresa May heute erhobenen Hauptes nach Berlin. England steht bei der WM im Viertelfinale - Deutschland ist ausgeschieden. Für die wunde Seele britischer Fußballfans eine echte Genugtuung. Doch bei ihrem Kurzbesuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel darf sich May keine Triumphgefühle gönnen. Denn sie ist beim Thema Brexit dringend auf die Unterstützung der deutschen Regierungschefin angewiesen.

Die konservative Britin - Pastorentochter wie ihre Gastgeberin, und ebenso wie diese gerade dabei, sich durch eine Regierungskrise zu kämpfen - hat Vorschläge mit neuen detaillierten Plänen für die künftigen Handelsbeziehungen zur EU nach dem Austritt Großbritanniens im Gepäck. Ihre Pläne will sie am morgigen Freitag in einer Klausurtagung auf dem Landsitz Chequers von ihrem zerstrittenen Kabinett diskutieren und absegnen lassen.

Vorher aber noch der wichtige Termin in Deutschland: May drängt auf größere Flexibilität ihrer EU-Counterparts. Sie propagiert im Rahmen ihres neuen Modells - so viel ist jetzt schon bekannt - auch in Zukunft eine sehr enge Anbindung an den Binnenmarkt, einen reibungs- und zollfreien Güterhandel ohne Grenzkontrollen mit der EU. Gleichzeitig möchte Großbritannien bei den Dienstleistungen aber eigene Wege gehen. Ein "dritter Weg" sei das, betont man in Londoner Regierungskreisen. Als Rosinenpickerei kritisiert solcherlei dagegen die EU. May tingelt durch Europa und wirbt um Unterstützung für ihre Pläne. Am Dienstag reiste sie bereits in die Niederlande zu Gesprächen mit Ministerpräsident Mark Rutte.

Die Briten argumentieren schon eine ganze Weile, jedes Freihandelsabkommen basiere im Grunde auf Flexibilität und Rosinenpickerei. Sie jammern, die übrigen Europäer wollten Großbritannien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...