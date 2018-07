Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im laufenden Jahr gesenkt. Wie aus einem Bericht zum Abschluss von Artikel-IV-Konsultationen hervor geht, rechnet der IWF für 2018 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,2 Prozent. In dem im April veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick waren noch 2,5 Prozent Wachstum vorhergesagt worden. Die Prognose für 2019 wurde auf 2,1 (2,0) Prozent angehoben.

Der IWF empfiehlt Deutschland in dem Bericht, seine finanziellen Spielräume dafür zu nutzen, das Wachstumspotenzial zu stärken. Deutschland müsse in Sach- und Humankapital investieren und sein Arbeitskräftepotenzial stärken. Die in Washington ansässige Organisation rät Deutschland zu wettbewerbsfreundlichen Reformen in den Netzwerkindustrien und bei den professionellen Dienstleistern. Auch müsse die Nachhaltigkeit des Rentensystems verbessert werden.

Der IWF rechnet für 2018 und 2019 mit Haushaltsüberschüssen von je 1,4 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung und sieht die Staatsverschuldung 2019 bei nur noch 56,1 (2017: 64,1) Prozent. Der Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands wird laut IWF 2018 auf 8,3 (2017: 8,0) Prozent steigen und 2019 auf 8,1 Prozent sinken.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2018 00:00 ET (04:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.