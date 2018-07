Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ZOLLSTREIT - Der neue US-Botschafter Richard Grenell hat führenden deutschen Automanagern eine Lösung im Streit um drohende Strafzölle unterbreitet. Bei einem Geheimtreffen am Mittwoch in der amerikanischen Botschaft in Berlin teilte Grenell den Konzernchefs mit, er sei von Washington beauftragt, eine Lösung mit Berlin und Brüssel zu suchen. Washington sei bereit zu einer Null-Lösung - also dass Europa wie die USA komplett auf Autozölle verzichteten, soll Grenell nach Informationen des Handelsblatts aus Teilnehmerkreisen erklärt haben. (Handelsblatt S. 4/SZ S. 15)

RENTENPAKET - Das erste Rentenpaket von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kommt wohl erst nach dem Sommer ins Kabinett. Wie das Handelsblatt von mehreren Seiten erfuhr, hängt der Referentenentwurf des Ministeriums noch bei der Prüfung im Kanzleramt fest. Auch wenn die Ressortabstimmung im Juli beginnen soll, wird in Koalitionskreisen davon ausgegangen, dass die Kabinettsbefassung erst im September stattfindet und der Bundestag das Gesetz im Oktober debattiert. Für die Rentenversicherung könnte es eng werden, die Änderungen bis zum Jahresende umzusetzen. Aus dem Arbeitsministerium hieß es: Die Umsetzung des Rentenpakets zum 1. Januar 2019 sei auf jeden Fall haltbar, selbst wenn das Kabinett das Gesetz erst nach dem Sommer beschließen sollte. (Handelsblatt S. 11/FAZ S. 17)

AUTOBAHNGESELLSCHAFT - Die Agenda des Verkehrsausschusses am Mittwoch schien klar. Auf der Tagesordnung stand eines der ganz großen Regierungsprojekte: die geplante Autobahngesellschaft. Es geht um viel Geld, ein hochsensibles Vorhaben und die Angst vor einer verkappten Privatisierung. Denn der Bund will Planung, Bau und Betrieb des knapp 13.000 Kilometer großen Bundesautobahnnetzes - Wert: 240 bis 270 Milliarden Euro - in eine eigene Gesellschaft auslagern. Vom Jahr 2021 an soll die "Infrastrukturgesellschaft Verkehr" für ganz Deutschland Autobahnen verwalten. Erst vor ein paar Tagen hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Pläne im Kabinett bekräftigt. Doch nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wurde das Thema von den Parlamentariern am Mittwoch kurzerhand abgesetzt. Ausgerechnet die Unionsparteien gingen mal wieder aufeinander los. Das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) warf Scheuers (CSU) Verkehrsministerium am 25. Juni per Brief vor, eine "nicht ressortabgestimmte Fassung" des Gesellschaftsentwurfs eingebracht zu haben. (SZ S. 5)

ENERGIEWENDE - Die Große Koalition steuert auf einen massiven Streit in der Energie- und Klimapolitik zu. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will den von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) angekündigten Aufschub beim Ausbau der erneuerbaren Energien nicht hinnehmen. Die zusätzlichen Kontingente für "Wind und Photovoltaik müssen endlich kommen", sagte Schulze dem Handelsblatt. "Ich mache auf jeden Fall weiter Druck." Man habe schon jetzt zu viel Zeit verloren, klagte sie. Damit würden die Chancen schwinden, die Lücke bei der Erreichung des Klimaschutzziels für 2020 noch zu verkleinern. Altmaier hatte am Dienstag im Bundestag gesagt, er werde vorerst keinen konkreten Termin für die im Koalitionsvertrag zugesagten Kontingente nennen, mit denen der Ausbau der Wind- und Solarenergie vorangetrieben werden soll. Der Gesetzentwurf liegt seit Wochen auf Eis. Die Umweltministerin machte deutlich, dass sie sich einen möglichst raschen Ausstieg aus der Kohleverstromung wünscht. (Handelsblatt S. 10)

EINWANDERUNG - Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die bisherige Einwanderungspolitik seiner Partei kritisiert. "Wir haben die multikulturelle Gesellschaft zu einem schönen Erlebnis verklärt. In Wirklichkeit ist eine Einwanderungsgesellschaft eine hochgradige Anstrengung", sagte er in einem Interview. (FAZ S. 2)

HANDELSKRIEG - In Treffen in Brüssel, Berlin und Peking soll der Chefverhandler Chinas im Handelsstreit versucht haben, die Europäer von einem gemeinsamen Vorgehen gegen die US-Strafzölle vor der WTO zu überzeugen. Im Gegenzug habe Peking den Europäern als "Geste guten Willens" angeboten, den chinesischen Markt stärker für Investitionen aus Europa zu öffnen. Allerdings habe die EU die Offerte aus Peking abgelehnt, heißt es. (FAZ S. 17)

FINANZBRANCHE - Ein halbes Jahr nach der Einführung des Beipackzettels für Finanzprodukte wird der Ruf nach Änderungen in der Regulierung immer lauter. "Die mangelnde Klarheit im Anwendungsbereich der neuen Regeln verringert die Auswahlmöglichkeiten für Privatanleger und beeinträchtigt das Funktionieren der Kapitalmärkte", monierte Andrew Brooke, Direktor des Kapitalmarktverbands AFME, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Nach Informationen des Verbands ist der Handel von Unternehmensanleihen durch Privatinvestoren im Zuge der Priips-Regulierung seit Jahresbeginn um etwa 20 bis 25 Prozent gesunken. Deutschland gehöre neben Italien, Frankreich und Griechenland zu den Hauptbetroffenen, sagte Brooke. (Börsen-Zeitung S. 3)

MASTERPLAN - Die SPD will das Vorgehen von Innenminister Horst Seehofer bei der Erstellung seines "Masterplans" untersuchen lassen. "Es ist höchst merkwürdig, wenn ein Papier im Bundesinnenministerium erstellt und dann als CSU-Papier herumgereicht wird", sagte Fraktionsvize Eva Högl im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Die SPD habe den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags mit einer Überprüfung beauftragt. "Das werden wir uns ganz genau anschauen", so Högl. Högl forderte, Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt haben, zügig dorthin abzuschieben. "Für sie muss in Schnellverfahren geklärt werden, wie sie zurückgeführt werden können." Dabei handele es sich aber nur um wenige Fälle. (Rhein-Neckar-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2018 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.