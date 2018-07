Zur Halbzeit des Anlagejahres 2018 ist klar: Die Geld- und geopolitischen Ereignisse führen zu einer höheren Volatilität bei Anleihen und Aktien. Wie sich Investoren in diesem Umfeld verhalten und was ein globaler Vermögensverwalter hier bieten kann, erklärt Edi Aumiller, Country Head Switzerland von Legg Mason, im Interview.

Herr Aumiller, Legg Mason ist eine der grössten US-Fondsgesellschaften. Was zeichnet Sie aus?

Edi Aumiller: Legg Mason ist ein weltweit führender Vermögensverwalter. Wir wurden 1899 am Hauptsitz Baltimore gegründet. Wir verwalteten per Ende März insgesamt 754 Mrd. US-Dollar in einem breiten Spektrum von Anlagemöglichkeiten. Unseren Kunden bieten wir langfristige und aktiv verwaltete Anlagestrategien an. Dabei vereinen wir eine Gruppe etablierter Anlageverwalter in einem Multi-Boutique-Modell. Dies besteht aus neun spezialisierten Tochtergesellschaften im Aktien-, Anleihen- und Alternativen Bereich sowie Liquiditäts-Strategien. Unsere Tochtergesellschaften sind in ihren Bereichen jeweils branchenführend und verfolgen einen einmaligen Anlageansatz, um die besten Chancen auszumachen.

Wie funktioniert das Multi-Boutique-Modell?

Edi Aumiller: Unser Multi-Boutique-Modell vereint neun Spezialisten in ihrer jeweiligen Anlageklasse. In den vergangenen Jahren haben wir mehrere Gesellschaften übernommen und diese als unabhängige Tochtergesellschaften bestehen lassen. Damit blieb die Investment-Expertise bestehen. Viele Produktstrategien existieren bereits seit vielen Jahren und werden nun auf der globalen Legg-Mason-Plattform weitergeführt.

Mit diesem Modell ermöglichen wir privaten sowie institutionellen Investoren auf sechs Kontinenten von der unabhängigen Denkweise der Portfoliomanager in unseren neun spezialisierten Tochterunternehmen zu profitieren. Die Stärke von Legg Mason liegt im globalen Vertriebsnetzwerk, das als Plattform für alle Boutiquen dient. Bevor diese Fondshäuser zu unserer Familie gestossen sind, haben sie ihre Lösungen meist nur im lokalen Markt und häufig nur auf einem Vertriebsweg wie zum Beispiel an institutionelle Kunden anbieten können. Wir können ihnen neben dem Vertriebsnetzwerk die ganze Wertschöpfungskette anbieten.

Aus der Schweiz arbeiten wir einerseits sehr eng mit den internationalen Legg-Mason-Büros zusammen, haben aber auch eine vertiefte Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. So bieten wir einerseits Standardstrategien in Form von Anlagefonds an. Auf der anderen Seite liegt unser Fokus auf massgeschneiderten Lösungen für unsere eher institutionellen Kunden. Wir können also jederzeit auf die lokalen Bedürfnisse im jeweiligen Land eingehen.

"Jede Boutique hat eine eigene Expertise in ihrem spezialisierten Bereich und trifft die Investment-Entscheidungen zu 100 Prozent unabhängig und eigenständig."

Edi Aumiller, Legg Mason

Bedeutet das, dass jede ...

