FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.07.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.07.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO

MLQ2 XFRA ID1000115207 MULTIPOLAR RP 2000

ETDD XFRA FR0012739431 BNPPEFR-EU.S.50 UETF CEO

ETBB XFRA FR0012740983 BNPPEFR-EU.S.50 UETF EOCD

XIN XFRA CNE100000411 SHANDONG XINHUA PHA.H YC1

CCKC XFRA US1912232055 COCA COLA HBC AG ADRS

E4N XFRA AU000000SUD7 SUDA PHARMACEUTICALS LTD.

ZL3A XFRA KYG9888C1125 ZALL SMART C.GR.HD-,00334

ENOA XFRA LU1291104575 BNPPE-MSCI N.AM.XCW UECEO

EEAA XFRA LU0950381748 BNPPE.-F.E./N.E.C.UECEO