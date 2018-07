Die Geschäfte des Optoelektronik-Unternehmens laufen trotz der zunehmenden Handelshemmnisse gut. Vorstandschef Stefan Traeger sieht in den Kernmärkten, insbesondere in der Halbleiterindustrie, keinerlei Zeichen für einen Abschwung.Weiterhin erwartet man im laufenden Jahr einen Umsatz zwischen 790 und 810 Mio. € sowie ein EBIT zwischen 83 und knapp 90 Mio. €. In Ausgabe 15.18 hatten wir dazu geraten, zuKursen unter 28 € eine Einstiegsposition aufzubauen. Leider ist uns der Kurs danach bis auf knapp 40 € davongelaufen. Seit Mitte Juni befindet sich die Aktie nun im Korrekturmodus. Versuchen Sie es nun mit einem Kauflimit von 31,50 € zum Aufbau einer Einstiegsposition. Kalkulieren Sie einenNachkauf auf niedrigerem Kursniveau ein!



Dies ist ein Ausscshnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 27 vom 5.7.2018.



