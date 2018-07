Das Analysehaus Jefferies hat Daimler nach den jüngsten Kursverlusten von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Analyst Philippe Houchois senkte das Kursziel in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie nach der Gewinnwarnung des Autobauers aber von 60 auf 58 Euro. Der internationale Zollstreit sorge für Risiken, doch seien die Sorgen in puncto niedrigerer Gewinnmargen im Vergleich zu Konkurrenz, Dividenden und der Schuldenquote in den Aktienkurs eingepreist./mis/bek

Datum der Analyse: 05.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007100000

AXC0040 2018-07-05/07:25