Der Dax bleibt weiter ohne klaren Trend: Der Broker IG taxiert den Leitindex am Donnerstagmorgen knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn nahezu unverändert auf 12 313 Punkte. Auch auf Wochensicht hat sich der Dax per saldo kaum bewegt.

Er zeigt sich damit trotz deutlicher Verluste in Asien bislang recht robust. Hier gehen die Anleger angesichts der bevorstehenden US-Strafzölle gegen China weiter in die Defensive.

Datenseitig dürften die ADP-Beschäftigungsdaten aus den USA am Nachmittag beachtet werden. Sie gelten als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag. Am Donnerstagabend folgt dann noch das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung./ag/jha/

ISIN DE0008469008

