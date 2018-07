Pacific Rim Cobalt Corp.: Pacific Rim Cobalt ernennt in Südostasien ansässige Führungskraft G. B. Fielding in den Board DGAP-News: Pacific Rim Cobalt Corp. / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Pacific Rim Cobalt Corp.: Pacific Rim Cobalt ernennt in Südostasien ansässige Führungskraft G. B. Fielding in den Board 05.07.2018 / 07:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pacific Rim Cobalt ernennt in Südostasien ansässige Führungskraft G. B. Fielding in den Board VANCOUVER, BC - (5. Juli 2018) -- Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) (das "Unternehmen" oder "Pacific Rim Cobalt"), ein Ressourcenunternehmen mit Assets in der Nähe des größten Kobaltmarktes der Welt meldete heute die Ernennung von Herrn Geoffrey Baille Fielding in ihr Board of Directors. Herr Fielding erhielt seine Ausbildung an der Sorbonne in Paris und ist ein Absolvent der juristischen Fakultät der London School of Economics (LLB). Er war ein Eigenkapitalpartner bei Grenfell & Colegrave, eine der ältesten Aktienbeteiligungsfirmen in der Stadt London, bevor die Firma von CIBC, Kanadas ältester Retailbank, erworben wurde. Als ein Direktor von CIBCs Investmentsparte in London gründete Herr Fielding die Überseeinvestmentsparte in der Karibik, wo er über drei Jahre Fonds im wert von über 1 Milliarde USD zusammenstellte und verwaltete. Im Jahre 2007 zog Herr Fielding nach Südostasien um, wo er jetzt ansässig ist. Er ist zurzeit President und Chief Executive Officer einer chinesischen Investmentverwaltungsgesellschaft und Chairman eines malaysischen Staatsfonds. Er repräsentiert beide Unternehmen sowie mehrere andere Klienten aus Hongkong und internationale Klienten hinsichtlich strategischer Investitionsgelegenheiten. Ranjeet Sundher, President von Pacific Rim Cobalt, sagte: "Ich bin begeistert, Herrn Fielding als jüngsten Zugang zu unserem Board heute zu begrüßen. Seine Ernennung ist eine einzige Gelegenheit, die hinsichtlich unserer zunehmenden Präsenz in China Dividenden abwerfen wird. Unsere Strategie konzentrierte sich immer auf ein Standbein in diesem schnell wachsenden Markt. China ist global führend in der Produktion von Batterien für die aufstrebende Elektrofahrzeugindustrie und Herr Fielding bringt außergewöhnlichen Zugang zu zahlreichen Marktbeeinflusser in Hongkong und im ganzen Land mit sich. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm, während wir unser Streben zum Aufbau eines nachweislichen Vermögenswertes und letztendlich Unternehmenswertes dort fortsetzen, was den Anschein hat, ein robuster Batteriemineralsektor für die absehbare Zukunft zu sein." Über Pacific Rim Cobalt (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) Pacific Rim Cobalt Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen aus Kanada, dessen Hauptaugenmerk zurzeit auf die Erschließung von Kobaltprojekten in Indonesien gerichtet ist. Sein Kobaltprojekt Cyclops (früher bekannt als das TNM-Kobaltprojekt) umfasst Kobalt- sowie Nickelvererzungen und verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur für ganzjährige Erschließungsaktivitäten. Nach Einschätzung des Unternehmens wird Kobalt in Zusammenhang mit den wichtigsten Komponenten von Lithium-Ionen-Batterien der nächste vorherrschende Investmenttrend sein. Derzeit besteht ein Kobaltversorgungsdefizit und die Versorgungskette für Kobalt ist zunehmend anfällig. Kobalt ist Teil einer aufstrebenden Branche mit außergewöhnlichem Potenzial. Pacific Rim ist davon überzeugt, dass die Qualität seiner Projekte und seine Nähe zu den Märkten dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, eine führende Stellung im Bereich der Kobalterschließung einzunehmen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pacificrimcobalt.com. KONTAKT: Pacific Rim Cobalt Corp. Ranjeet Sundher - President und CEO (604) 922-8272 rsundher@pacificrimcobalt.com Steve Vanry - CFO & Director (604) 922-8272 steve@vanrycap.com Sean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger (778) 985-8934 sean@theparmargroup.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 05.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 701781 05.07.2018

