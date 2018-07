Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1660 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1642 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen einige interessante Konjunkturdaten an. In Deutschland werden Auftragsdaten aus der Industrie erwartet. Sie geben einen Hinweis darauf, ob sich der verhaltene wirtschaftliche Jahresstart fortsetzt. In den USA werden Daten vom Arbeitsmarkt und der ISM-Dienstleistungsindex erwartet. Letzterer gilt als guter Signalgeber für den Zustand der US-Konjunktur.

Am Abend veröffentlicht dann die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten und Anleger werden die Mitschrift auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik abklopfen./bgf/jha/

