Auch nach dem Verbot von Inliner & Co. sind vierstellige Per-Annum-Renditen darstellbar, allerdings nur noch im kurzfristigen Bereich. Mit am interessantesten ist derzeit ein Capped-Call auf die Wirecard-Aktie - zumal der Titel auch noch als heißer Aspirant auf einen Aufstieg in den Dax gilt. Von Stefan Mayriedl

Den vollständigen Artikel lesen ...