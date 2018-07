TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Händler an den ostasiatischen Börsen sprechen von einem nervösen und impulsarmen Handel am Donnerstag. Es fehlen die US-Vorgaben nach dem Feiertag dort. Wie schon an den Vortagen überwiegen die Abgaben, wie schon an den Vortagen gibt es aber auch Ausreißer mit steigenden Kursen. Anleger warteten gespannt auf den Freitag, wenn die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf chinesische Importe in die USA in Kraft treten. China hat bereits angekündigt, mit Gegenzöllen auf US-Einfuhren im Volumen von 34 Milliarden Dollar zu regieren. Auch diese Zölle gelten ab Freitag. Das chinesische Zollamt erklärte, man werde chinesische Zölle auf Produkte aus den Vereinigten Staaten unmittelbar nach einem Inkrafttreten der US-Zölle einführen.

Einige unverbesserliche Optimisten hoffen noch immer auf eine Verständigung in letzter Sekunde, doch die Zeit wird knapp und die Hoffnung bei den meisten Anlegern schwindet. Die Investoren stellen sich mehrheitlich auf eine Eskalation im Handelskonflikt ein und verkaufen Aktien. Die Kurse an vielen Handelsplätzen fallen dabei auf die tiefsten Stände seit etlichen Monaten.

In China sinken die Kurse mit steigender Dynamik im Handelsverlauf. Der Schanghai-Composite büßt 0,9 Prozent ein und markiert ein weiteres 28-Monatstief. In Hongkong geht es für den HSI in ähnlicher Größenordnung gen Süden, nachdem der Index zuvor im Plus gehandelt worden ist. Im chinesischen Kernland halten sich die Aktien großer Unternehmen besser als solche kleinerer. China hat derweil den Renminbi (Yuan) 0,6 Prozent höher zum US-Dollar gefixt - die stärkste Aufwertung seit Oktober.

Vortagesgewinne auf Philippinen sind Geschichte

In Japan sinkt der Nikkei-225 um 0,8 Prozent auf 21.537 Punkte. Der japanische Leitindex hat in sieben der vergangenen neun Sitzungen Abgaben verbucht. Belastet wird die Börse in Tokio einmal mehr vom steigenden Yen, der angesichts der Handelskrise Zulauf erhält. Der US-Dollar fällt auf 110,38 Yen nach einem Tageshoch bei 110,62. Auf Tagessicht bewegen sich die Wechselkurse aber kaum. Der Kospi in Südkorea baut nach seinem 14-Monatstief des Vortages die Verluste aus. Auf den Philippinen fürchten Anleger nach einem starken Einkaufsmanagerindex nun Leitzinserhöhungen, die Gewinne des Vortages werden wieder wettgemacht. Gegen den regionalen Trend stemmt sich der Aktienmarkt in Australien, der S&P/ASX-200 zeigt sich etwas fester.

Die Titel der australischen Fluggesellschaft Qantas legen um 2,2 Prozent zu. Die Analysten der Bank of America-Merrill Lynch halten den Titel für unterbewertet. Die Bewertungskennziffern lägen unter dem historischen Schnitt und auch unter denen der Wettbewerber wie Singapore Airlines oder Cathay Pacific. Nomura lässt kein gutes Haar an Great Wall Motor. Schwache Absätze dürften die Aktie des chinesischen Automobilherstellers weiter belasten, heißt es. In Hongkong verliert der Wert 2,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.217,70 +0,55% +2,52% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.505,84 -0,97% -5,53% 08:00 Kospi (Seoul) 2.249,87 -0,69% -8,82% 08:00 Schanghai-Comp. 2.734,77 -0,88% -17,33% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.995,08 -0,87% -5,21% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.246,64 +0,05% -4,95% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.687,83 -0,04% -6,61% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1657 -0,1% 1,1663 1,1641 -3,0% EUR/JPY 128,66 -0,1% 128,78 128,67 -4,9% EUR/GBP 0,8816 +0,1% 0,8809 0,8833 -0,8% GBP/USD 1,3224 -0,1% 1,3233 1,3180 -2,2% USD/JPY 110,37 -0,1% 110,48 110,55 -2,0% USD/KRW 1119,40 +0,2% 1117,06 1116,88 +4,9% USD/CNY 6,6384 +0,1% 6,6325 6,6197 +2,0% USD/CNH 6,6535 +0,1% 6,6449 6,6327 +2,1% USD/HKD 7,8472 +0,1% 7,8433 7,8431 +0,4% AUD/USD 0,7372 -0,1% 0,7382 0,7383 -5,7% NZD/USD 0,6772 +0,1% 0,6765 0,6762 -4,6% Bitcoin BTC/USD 6.651,46 -0,9% 6.709,55 6.534,72 -51,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,86 74,14 -0,4% -0,28 +24,3% Brent/ICE 77,68 78,24 -0,7% -0,56 +20,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,17 1.256,95 -0,1% -1,79 -3,7% Silber (Spot) 16,05 16,08 -0,2% -0,03 -5,2% Platin (Spot) 841,60 842,00 -0,0% -0,40 -9,5% Kupfer-Future 2,85 2,91 -1,9% -0,05 -14,3% ===

July 05, 2018

