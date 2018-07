Bern - Die Rahmenbedingungen bei der Korruptionsbekämpfung in der Schweiz sollten nach dem Willen der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) überdacht werden. Tiefgreifende Reformen und ein Modellwechsel seien unumgänglich, heisst es in einem am Mittwoch veröffentlichen Bericht.

Im Dezember 2008 hatte der Bundesrat auf Empfehlung der Staatengruppe gegen Korruption (GRECO) des Europarates die Interdepartementale Arbeitsgruppe (IDAG) zur Korruptionsbekämpfung ins Leben gerufen. Mitte Mai wurde bekannt, dass der Bundesrat vom Tätigkeitsbericht 2014-2017 der Arbeitsgruppe und einer EFK-Evaluation dazu Kenntnis genommen hatte.

Mandat verlängert

Der Bundesrat verlängerte Ende April das Mandat der IDAG zur Korruptionsbekämpfung um zehn weitere Jahre, ohne die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Bekannt machte dies die Organisation Transparency International und das Aussendepartement EDA bestätigte den Sachverhalt. Zentrale Kritikpunkte des damals noch vertraulichen EFK-Berichts wurden im IDAG-Bericht aufgenommen und damit publik, bevor der EFK-Bericht Ende Juni im Parlament vorgestellt werden konnte.

Tiefgreifende Reformen angemahnt

Die EFK hat nun am Mittwoch ihren knapp 50-seitigen Bericht veröffentlicht und darin mit deutlichen Worten tiefgreifende Reformen angemahnt, um die Wirksamkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...