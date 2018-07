US-Außenminister Pompeo reist am Donnerstag ein weiteres Mal nach Südostasien. Nach einem Besuch in Nordkorea steht ein Treffen in Japan an.

Die Außenminister Südkoreas, Japans und der USA treffen sich am Sonntag in Tokio, um über den Umgang mit Nordkorea und den Kurs zur atomaren Abrüstung des Landes zu beraten. Das teilte das japanische Außenministerium am Mittwoch mit. Bei den Gesprächen gehe es darum, die Zusammenarbeit der drei Staaten in der Nordkorea-Frage voranzutreiben.

