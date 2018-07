Der Handelskonflikt zwischen China und den USA wird Anleger heute vermutlich weiter in Atem halten. Vorbörslich notiert der Dax leicht im Minus.

Der chinesisch-amerikanische Handelskonflikt dürfte auch heute die Anleger zu Zurückhaltung bewegen. Laut Banken und Brokern wird der Dax wohl kaum verändert starten. Am Mittwoch hatte er 0,3 Prozent niedriger bei 12.317 Punkten geschlossen. Vorbörslich wird er leicht tiefer gehandelt.

Die gedrückte Stimmung liegt vor allem an den von US-Präsident Donald Trump angedrohten US-Zölle auf chinesische Waren. Die Zölle im Wert von 34 Milliarden Dollar sollen am Freitag in Kraft treten.

China droht damit, am selben Tag ebenfalls höhere Zölle auf US-Güter zu erheben. Das Handelsministerium in Peking warnte, dass die geplanten US-Maßnahmen globale Lieferketten treffen würden - auch ...

