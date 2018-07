Die US-Bank Citigroup hat Hapag-Lloyd von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 32 Euro gesenkt. Grund für die Abstufung seien schwächeren Frachtraten in der weltweiten Container-Schifffahrt, schrieb Analyst Ed Steele in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem stünden weiter steigende Treibstoffpreise gegenüber. Dies dürfte sich auf die Gewinne der Hamburger Reederei niederschlagen./bek/mis

Datum der Analyse: 05.07.2018

ISIN DE000HLAG475

AXC0050 2018-07-05/08:05