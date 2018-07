Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat laut einem Zeitungsbericht deutschen Automanagern eine Lösung im Streit um drohende Strafzölle unterbreitet. Bei einem Geheimtreffen am Mittwoch in der US-Botschaft in Berlin habe Grenell den Konzernchefs mitgeteilt, Washington sei bereit zu einer Null-Lösung - also dass Europa wie die USA komplett auf Autozölle verzichteten, schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf Teilnehmerkreise. An dem Treffen nahmen laut dem Bericht unter anderem Daimler-Chef Dieter Zetsche, BMW-Vorstandschef Harald Krüger und VW-Chef Herbert Diess sowie auch Chefs großer Autozulieferer teil. In dem Gespräch soll Grenell von einem "Momentum" gesprochen haben, das es zu nutzen gelte. Sprecher von BMW, Daimler und Continental wollten den Bericht nicht kommentieren. Bei VW war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Die Offerte ist eine Kehrtwende im Handelsstreit zwischen Europa und den USA. Nach den bereits geltenden Zöllen auf Stahl und Aluminium hatte US-Präsident Donald Trump der EU mit weiteren Maßnahmen gegen Autos und Autoteile gedroht. Leidtragende wären vor allem deutsche Hersteller. Die Zeit läuft den Autobossen davon. Trump will ein Gutachten seines Handelsministers Wilbur Ross über die Auswirkungen der Autozölle abwarten, das Ende Juli fertig sein soll. Danach könnte es schnell ernst werden, fürchtet die Bundesregierung.

TAGESTHEMA II

China ist offenbar zu einer schnellen Reaktion auf ein Inkrafttreten der US-Zölle für Güter aus dem Reich der Mitte im Wert von 34 Milliarden US-Dollar bereit. Am Donnerstag erklärte das chinesische Zollamt, man werde chinesische Zölle auf Produkte aus den Vereinigten Staaten unmittelbar nach einem Inkrafttreten der US-Zölle einführen. Die Ankündigung der Behörde kommt nachdem der chinesische Staatsrat am Mittwoch sagte, er werde "nicht den ersten Schuss im Handelskampf mit den USA abfeuern". Damit wurden Medienberichte dementiert, die berichteten, die chinesischen Zölle sollten am Freitag um Mitternacht chinesischer Zeit in Kraft treten. Aufgrund der Zeitverschiebung wäre das dann Stunden vorher gewesen, bevor die USA ihre Zölle auf Waren aus China erheben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:45 DE/Opel Automobile GmbH, PK mit Gesamtbetriebsratsvorsitzendem Schäfer-Klug, Rüsselsheim

DIVIDENDENABSCHLAG

2G Energy 0,42 EUR Haemato 0,30 EUR Masch.Bert.Hermle 15,05 EUR Odeon Film 0,04 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +178.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 227.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 1. Veröff.: 56,5 zuvor: 56,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 58,3 Punkte zuvor: 58,6 Punkte 17:00 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 12./13. Juni

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 DE/Bekanntgabe von Details zur Auktion inflationsindexierter Anleihen am 10. Juli 10:30 ES/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR, davon: 0,05-prozentige Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 1,95-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2030 4,70-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2041 Auktion 0,65-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2027 im Volumen von 0,5 bis 1 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 7 bis 8 Mrd EUR, davon: 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit November 2028 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2034 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 10 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.716,20 0,11 Nikkei-225 21.477,06 -1,11 Schanghai-Composite 2.731,23 -1,01 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.317,61 -0,26 DAX-Future 12.319,00 0,24 XDAX 12.333,73 0,24 (20.00 Uhr) MDAX 25.664,07 -0,82 TecDAX 2.698,24 -0,26 EuroStoxx50 3.412,03 0,17 Stoxx50 3.057,76 0,23 Dow-Jones 24.174,82 -0,54 (3. Juli) S&P-500-Index 2.713,22 -0,49 (3. Juli) Nasdaq-Comp. 7.502,67 -0,86 (3. Juli) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,44 -28 (20.00 Uhr)

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,66 -0,05 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,30 -0,13 USA 2 Jahre 2,53 2,53 0,64 USA 10 Jahre 2,84 2,83 0,43 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start in den Donnerstag rechnen Händler an Europas Aktienbörsen. Denn nach ihrem Feiertag werden US-Anleger erst ab Mittag an die Märkte zurückkehren und für neue Tendenzen sorgen. Dazu steht ein mit wichtigen Konjunkturdaten gefüllter Kalender auf dem Programm. Übergeordnet lastet jedoch der Beginn der Strafzölle gegen China am Freitag im Fokus. China unterstrich am Vorabend erneut, auf die US-Maßnahmen "augenblicklich" mit Gegenmaßnahmen antworten zu wollen. Daneben im Fokus steht der US-Arbeitsmarkt-Bericht am Freitag und als Indikator dafür am Nachmittag der vielbeachtete ADP-Report. Dazu wird mit dem ISM-Service-Index einer der wichtigsten Konjunkturbarometer für die Wirtschaft der USA veröffentlicht. Zudem legt die US-Notenbank ihr Protokoll der jüngsten Sitzung vor.

Rückblick: Ohne Impulse von der Wall Street, die feiertagsbedingt geschlossen war, fehlten den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch die Ideen. Daneben drückte der andauernde Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt weiterhin auf die Stimmung. Gesucht waren vor diesem Hintergrund defensive Werte wie Versorger- oder Telekomaktien, die im Schnitt 0,6 und 1,8 Prozent zulegten. Technologiewerte gaben um 1,3 Prozent nach. Die Branche droht zusammen mit Autos zu einem der prominentesten Opfer des Handelsstreits zu werden. Ein chinesisches Gericht hat dem US-Unternehmen Micron Technology bis auf weiteres den Verkauf von Halbleitern und -produkten in China untersagt und damit zugunsten eines Unternehmens aus Taiwan entschieden. An der Börse wird dies als ein politisches Signal gewertet. STMicro gaben um 2,8 Prozent nach und Infineon um 1,9 Prozent. Nicht so schlecht wie befürchtet sind die Umsätze der britischen Supermarktkette Sainsbury ausgefallen. Die Aktie stieg um knapp 3 Prozent. Presseberichte über ein mögliches Übernahmeinteresse an der südafrikanischen Tochter trieben Anglo American um 2,1 Prozent nach oben. Kaufinteressent solle Volcan Investments Ltd sein, der Familien-Trust des Begründers von Vedanta Resources, Anil Agarwal.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Befürchtungen, dass der neue Opel-Eigner PSA den deutschen Autohersteller zerschlagen könnte, belasteten Aktien von Automobilzulieferern wie Conti (-0,5 Prozent), Hella (-1 Prozent) oder Leoni (-2,4 Prozent). Nach Berichten der "Le Monde" aus Paris erwägt PSA, Teile des Forschungszentrums in Rüsselsheim zu verkaufen. Die US-Absatzzahlen für Juni zeigten bei den deutschen Autoherstellern ein gemischtes Bild. Während VW trotz des Diesel-Skandals einen Anstieg der Verkaufszahlen um 5,7 Prozent verbuchte, stagnierte der BMW-Absatz nahezu. Der US-Absatz der Marke Mercedes sank im vergangenen Monat um deutliche 9,7 Prozent. Daimler stiegen 0,6 Prozent, VW 0,5 Prozent und BMW 0,1 Prozent. Deutsche Pfandbriefbank reagierten mit Aufschlägen von 0,9 Prozent auf die Anhebung der Prognose für das Vorsteuerergebnis. Thyssenkrupp (+0,5 Prozent) profitierten von einer Kaufempfehlung der UBS. Credit Suisse hat derweil Fresenius Medical Care (FMC) auf "Neutral" gesenkt. Für die Aktie ging es um 4,1 Prozent nach unten. CTS Eventim verloren nach gleich zwei Herunterstufungen 6,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Aufgrund des US-Feiertags verlief der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien am Mittwoch sehr ruhig. Autowerte waren nach Aussage eines Händlers gesucht. Der Teilnehmer verwies auf Medienberichte, wonach die USA vollständig auf Einfuhrzölle auf Autos aus der EU verzichten würden, wenn die EU ebenfalls keine Zölle erheben würde. Daimler, BMW, Volkswagen und Porsche wurden am Abend je etwa 1 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET (Dienstag, 3. Juli)

