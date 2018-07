Der chinesisch-amerikanische Handelskonflikt dürfte Anleger auch am Donnerstag in Atem halten. Banken und Broker erwarten den Dax am Morgen praktisch unverändert bei 12.313 Punkten. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,3 Prozent tiefer bei 12.317 Zählern geschlossen. In der laufenden Woche tritt das Börsenbarometer damit bislang auf der Stelle.

