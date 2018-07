Zürich - Crealogix übernimmt die restlichen Anteile am deutschen Unternehmen Elaxy Business Solution & Services. An diesem war das Banken-Softwarehaus bisher mit 20 Prozent beteiligt. Mit der Gesamtübernahme übt Crealogix eine Option aus, die bereits im Rahmen der initialen Beteiligung im Jahr 2015 vereinbart worden war, teilt die Gesellschaft am Donnerstag mit.

Elaxy Business Solution & Services erzielt einen jährlichen Umsatz von rund 10 Millionen Euro und beschäftigt derzeit aktuell 100 Mitarbeitende, heisst es weiter. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2016/2017 hatte Crealogix einen Umsatz von knapp 75 Millionen Franken erwirtschaftet. Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...