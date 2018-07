DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

China ist offenbar zu einer schnellen Reaktion auf ein Inkrafttreten der US-Zölle für Güter aus dem Reich der Mitte im Wert von 34 Milliarden US-Dollar bereit. Am Donnerstag erklärte das chinesische Zollamt, man werde chinesische Zölle auf Produkte aus den Vereinigten Staaten unmittelbar nach einem Inkrafttreten der US-Zölle einführen. Die Ankündigung der Behörde kommt, nachdem der chinesische Staatsrat gesagt hatte, er werde "nicht den ersten Schuss im Handelskampf mit den USA abfeuern". Damit wurden Medienberichte dementiert, die berichteten, die chinesischen Zölle sollten am Freitag um Mitternacht chinesischer Zeit in Kraft treten. Aufgrund der Zeitverschiebung wäre das dann Stunden vorher gewesen, bevor die USA ihre Zölle auf Waren aus China erheben. Das chinesische Handelsministerium erklärte in einem Briefing am Donnerstag, dass der Großteil der Waren, die von den US-Zöllen betroffen seien, von ausländischen Unternehmen in China hergestellt werden. Gao Feng, ein Sprecher des Handelsministeriums, sagte weiter, die US-Strafzollpolitik betreffe sowohl die chinesischen Firmen als auch Konzerne aus der Welt. "Die USA schießen auf die Welt und auch auf sich selbst", fügte Gao hinzu.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +178.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 227.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 1. Veröff.: 56,5 zuvor: 56,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 58,3 Punkte zuvor: 58,6 Punkte 17:00 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 12./13. Juni

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.716,20 +0,11% Nikkei-225 21.531,04 -0,86% Hang-Seng-Index 27.938,16 -1,07% Kospi 2.248,14 -0,76% Schanghai-Composite 2.737,87 -0,77% S&P/ASX-200 6.209,80 +0,43%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Händler sprechen von einem nervösen und impulsarmen Handel. Es fehlen die US-Vorgaben nach dem Feiertag dort. Wie schon an den Vortagen überwiegen die Abgaben, wie schon an den Vortagen gibt es aber auch Ausreißer mit steigenden Kursen. Anleger warteten gespannt auf den Freitag, wenn die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf chinesische Importe in die USA in Kraft treten. China hat bereits angekündigt, mit Gegenzöllen auf US-Einfuhren im Volumen von 34 Milliarden Dollar zu regieren. Auch diese Zölle gelten ab Freitag. Investoren stellen sich mehrheitlich auf eine Eskalation im Handelskonflikt ein und verkaufen Aktien. China hat derweil den Renminbi (Yuan) 0,6 Prozent höher zum US-Dollar gefixt - die stärkste Aufwertung seit Oktober. Doch auch das hilft den chinesischen Börsen nicht, die deutlich im Minus liegen. In Japan sinkt der Nikkei-225 - auch belastet vom steigenden Yen, der angesichts der Handelskrise Zulauf erhält. Auf den Philippinen fürchten Anleger nach einem starken Einkaufsmanagerindex nun Leitzinserhöhungen, die Gewinne des Vortages werden wieder wettgemacht. Gegen den regionalen Trend stemmt sich der Aktienmarkt in Australien. Qantas legen dort um 2,2 Prozent zu. Die Analysten der Bank of America-Merrill Lynch halten den Titel für unterbewertet. Nomura lässt kein gutes Haar an Great Wall Motor. In Hongkong verliert der Wert 2,5 Prozent.

US-NACHBÖRSE (Dienstag, 3. Juli)

Im späten Geschäft des regulären Handels platzte die Nachricht aus China zu Micron Technology. Ein chinesisches Gericht untersagte dem US-Technologiekonzern bis auf Weiteres den Verkauf von Speicherchips in der Volksrepublik. Das Gericht gab einer Patentverletzungsklage des taiwanschen Konkurrenten United Microelectronics statt. Nachdem Micron Technology im regulären Handel um 5,5 Prozent abgestürzt waren, ging es nachbörslich um weitere 1,4 Prozent gen Süden.

WALL STREET (Dienstag, 3. Juli)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.174,82 -0,54 -132,36 -2,20 S&P-500 2.713,22 -0,49 -13,49 1,48 Nasdaq-Comp. 7.502,67 -0,86 -65,01 8,68 Nasdaq-100 7.014,55 -1,17 -83,27 9,66 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 487 Mio 750 Mio (verkürzter Handel am Di.) Gewinner 1.858 1.618 Verlierer 1.070 1.362 Unverändert 120 101

Leichter - Die US-Börsen profitierten nur anfangs von den guten Vorgaben aus Europa. Die Gewinne bröckelten jedoch bald, weil Anleger vor der Feiertagspause am Mittwoch kein Risiko eingehen wollten, schließlich schwelt der Handelsstreit der USA mit anderen Ländern weiter und birgt reichlich Unwägbarkeiten. Dünne Umsätze in der verkürzten Sitzung am Tag vor dem Independence Day hätten die Kursausschläge verstärkt, sagten Beobachter. Gute Daten zu den Auftragseingängen stützten den Markt in dieser Situation nicht. Aktien des Energiesektors blieben auch dann noch gesucht, als die Ölpreise schon wieder in negatives Terrain gedreht hatten. Der Sektor gewann 0,7 Prozent. Im Dow stiegen Exxon Mobil und Chevron um 0,6 und 0,4 Prozent. Chesapeake Energy gewannen 1,9 Prozent. Tesla bauten ihre Vortagsverluste kräftig aus und verloren weitere 7,2 Prozent. Die Aktie war am Montag im späten Handel stärker unter Druck geraten, als der Weggang des Chef-Ingenieurs Doug Field bekannt geworden war. Am Dienstag hat sich nun JP Morgan (JPM) kritisch zur Tesla-Aktie geäußert und die Empfehlung Underweight bekräftigt.

TREASURYS (Di.)

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,53 -2,4 2,55 132,6 5 Jahre 2,72 -2,9 2,75 80,0 7 Jahre 2,80 -3,7 2,83 55,0 10 Jahre 2,83 -3,7 2,87 38,6 30 Jahre 2,96 -3,4 2,99 -10,9

Staatsanleihen profitierten von der Unsicherheit um die weitere Entwicklung des Handelsstreits und den Verlusten an den Aktienmärkten. Steigende Notierungen ließen die Zehnjahresrendite um 4 Basispunkte auf 2,83 Prozent fallen. Am Anleihemarkt fand am Dienstag ebenfalls eine verkürzte Sitzung statt, diese dauerte jedoch bis 20.00 Uhr MESZ.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1674 +0,1% 1,1663 1,1641 -2,8% EUR/JPY 128,99 +0,2% 128,78 128,67 -4,7% EUR/GBP 0,8826 +0,2% 0,8809 0,8833 -0,7% GBP/USD 1,3227 -0,0% 1,3233 1,3180 -2,2% USD/JPY 110,49 +0,0% 110,48 110,55 -1,9% USD/KRW 1118,60 +0,1% 1117,06 1116,88 +4,8% USD/CNY 6,6420 +0,1% 6,6325 6,6197 +2,1% USD/CNH 6,6535 +0,1% 6,6449 6,6327 +2,1% USD/HKD 7,8471 +0,0% 7,8433 7,8431 +0,4% AUD/USD 0,7368 -0,2% 0,7382 0,7383 -5,8% NZD/USD 0,6766 +0,0% 0,6765 0,6762 -4,7% Bitcoin BTC/USD 6.622,02 -1,3% 6.709,55 6.534,72 -51,5%

Der Euro gab am Mittwoch leicht nach, hielt sich aber über der Marke von 1,16 Dollar. Wenig bewegt zeigte sich das britische Pfund vom unerwarteten Anstieg des britischen Service-PMI. Dieser erreichte den höchsten Stand seit acht Monaten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,69 74,14 -0,6% -0,45 +24,0% Brent/ICE 77,68 78,24 -0,7% -0,56 +20,3%

Am Mittwoch hielten sich die Bewegungen der Ölpreise bedingt durch den US-Feiertag in engen Grenzen. Weiterhin bestimmen jedoch die Nachrichten um eine mögliche Ausweitung der Fördermenge durch Saudi-Arabien das Sentiment. Im späten Geschäft zeigte sich WTI kaum verändert bei 74,11 Dollar. Brent stieg um 0,3 Prozent auf 77,97 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,83 1.256,95 -0,2% -2,12 -3,7% Silber (Spot) 16,03 16,08 -0,3% -0,05 -5,3% Platin (Spot) 840,95 842,00 -0,1% -1,05 -9,5% Kupfer-Future 2,85 2,91 -1,9% -0,05 -14,3%

Der Goldpreis setzte am Mittwoch seine Erholung fort, wenn auch langsamer als am Dienstag. Im späten Handel notierte die Feinunze 0,4 Prozent höher bei 1.257 Dollar. Teilnehmer sahen in den Gewinnen aber nicht mehr als eine reine Gegenbewegung nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

VENEZUELA-KRISE

Als Reaktion auf US-Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump einen Einmarsch nach Venezuela in Betracht gezogen haben soll, hat der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro die Armee des Landes zur Wachsamkeit aufgefordert.

IRANKRISE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 05, 2018 01:44 ET (05:44 GMT)

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat zum Auftakt seines Besuchs in Österreich das Festhalten am Atomabkommen auch nach dem US-Rückzug bekräftigt. "Wenn die anderen Unterzeichner - abgesehen von den Vereinigten Staaten - die Wahrung iranischer Interessen garantieren können, bleibt der Iran im JCPOA", sagte er mit Verweis auf den offiziellen Namen des Abkommens.

INNENPOLITIK IRAK

Nach der Ermordung von acht Geiseln durch die Terrormiliz IS hat die irakische Armee einen Rachefeldzug gegen die Islamistengruppe gestartet. Der Einsatz "Rache für die Märtyrer" richte sich gegen IS-Zellen in der Region östlich der Straße zwischen Dijala und Kirkuk im Landesinneren, teilte das Gemeinsame Einsatzkommando der irakischen Armee mit.

US-HANDELSKONFLIKT

Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat laut einem Zeitungsbericht deutschen Automanagern eine Lösung im Streit um drohende Strafzölle unterbreitet. Bei einem Geheimtreffen habe Grenell den Konzernchefs mitgeteilt, Washington sei bereit zu einer Nulllösung - also dass Europa wie die USA komplett auf Autozölle verzichteten, schreibt das Handelsblatt.

GELDPOLITIK JAPAN

Japan steht nach Ansicht eines Mitglieds der Bank of Japan noch ein langer Weg bis zum Erreichen des Inflationsziels von 2 Prozent bevor. Das Land versuche die 15-jährige Erfahrung fallender Preisen zu überwinden und "inmitten der anhaltend deflationären Haltung kann es einige Zeit dauern, das Preisstabilitätsziel von 2 Prozent zu erreichen", sagte Takako Masai, Mitglied im geldpolitischen Rat der Bank of Japan (BoJ).

INFLATION PHIPPINEN

Verbraucherpreise Juni +5,2% gg Vorjahr (PROG +4,7%)

Verbraucherpreise Kernrate Juni +4,3% gg Vorjahr

INNENPOLITIK NEUSEELAND/URHEBERRECHT

Ein Gericht in Neuseeland hat den Berufungsantrag des umstrittenen deutschen Internetunternehmers "Kim Dotcom" gegen seine Auslieferung an die USA abgewiesen. Die von den USA vorgebrachten Beweise stützten den Vorwurf, wonach sich "die Berufungskläger vorsätzlich und in massivem Umfang zu kommerziellen Zwecken zu Urheberrechtsverletzungen verschworen und diese begangen haben", hieß es in einer Erklärung des Gerichts.

IBM

Das US-Unternehmen hat einen Auftrag in Australien ergattert. Im Rahmen einer auf fünf Jahre angelegten Vereinbarung wird der Konzern die australische Regierung mit Hardware, Software und Cloud-basierten Dienstleistungen versorgen. Der Auftrag hat einen Wert von rund 1 Milliarde australische Dollar.

HUDSON'S BAY

Der kanadische Kaufhauskonzern, dem Galeria Kaufhof gehört, hat laut Kreisen den Verkauf der Hälfte seines europäischen Geschäfts vereinbart. Der Deal würde Hudson's Bay mehr als 1 Milliarde US-Dollar in bar einbringen, sagten mit der Sache vertraute Personen. Im Zuge dessen würden auch die beiden größten deutschen Warenhausketten - die langjährigen Konkurrenten Galeria Kaufhof GmbH und Karstadt Warenhaus GmbH - unter einem Dach vereint.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2018 01:44 ET (05:44 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.