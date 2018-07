Die Deutsche Bank hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Mit Blick auf eine weitere Markterholung in Europa seien HeidelbergCement und Buzzi seine Favoriten unter den Zementproduzenten, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erholung laufe zwar schon ein paar Jahre, doch hätten sich die Preise bisher träge entwickelt. Daher ziehe er Werte vor, die eher auf Länder ausgerichtet seien, für die er zuversichtlich für die Verkaufspreise sei. Das seien Deutschland, Italien, Polen und die Beneluxstaaten./mis/bek Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-07-05/08:14

ISIN: DE0006047004