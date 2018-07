Gestoppte bzw. gedrehte Serien: New South Wales Treasury Corp. AD-Zero-Bonds -0% auf 94,595, davor 5 Tage im Plus (0,14% Zuwachs von 94,46 auf 94,6), CA Immo -0,27% auf 29,08, davor 4 Tage im Plus (3,11% Zuwachs von 28,28 auf 29,16), Sberbank -1,94% auf 12,11, davor 4 Tage im Plus (11,36% Zuwachs von 11,09 auf 12,35), Vivendi +0,29% auf 20,58, davor 4 Tage im Minus (-4,56% Verlust von 21,5 auf 20,52), Dialight +0,2% auf 498, davor 4 Tage im Minus (-4,79% Verlust von 522 auf 497), Ambarella +0,68% auf 32,42, davor 4 Tage im Minus (-9,3% Verlust von 35,5 auf 32,2), Aumann -1,79% auf 55, davor 3 Tage im Plus (11,11% Zuwachs von 50,4 auf 56), Wacker Chemie -1,16% auf 114,9, davor 3 Tage im Plus (7,99% Zuwachs von 107,65 auf 116,25), ADVA Optical Networking -1,02% auf 6,315, davor 3 Tage im...

