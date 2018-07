Tagesgewinner war am Mittwoch FE Ltd mit 20,00% auf 0,02 (13% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,88%) vor Klondike Gold mit 16,13% auf 0,14 (0% Vol.; 1W 18,03%) und Phoenix Solar mit 14,09% auf 0,07 (0% Vol.; 1W 0,00%). Die Tagesverlierer: Yingli Green mit -38,85% auf 0,34 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -78,34%), CTS Eventim mit -6,70% auf 39,00 (212% Vol.; 1W -6,20%), Air Berlin mit -6,55% auf 0,03 (7% Vol.; 1W -10,00%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (21362,81 Mio.), Vodafone (21027,7) und BP Plc (20919,12). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei CytoTools (942%), Lotto24 (604%) und Honda Motor (340%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC Holdings mit 9028,16%, die...

