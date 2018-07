Die Deutsche Bank hat das Kursziel für LafargeHolcim von 53,00 auf 49,10 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Xavier Marchand äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie vorsichtig mit Blick auf die Schwellenländer, die stark vom Ölexport abhingen. In diesen Staaten generiere der Baustoffkonzern aber rund 30 Prozent seiner Erlöse in Schwellenländern. Diese globale Aufstellung laste weiter auf dem operativen Gewinnprofil des Konzerns./mis/bek Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-07-05/08:21

ISIN: CH0012214059