Der Bergbaukonzern Glencore will über einen Aktienrückkauf eine Milliardensumme an seine Anteilseigner zurückgeben. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen eigene Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar (858 Mio Euro) vom Markt zurückkaufen, wie es am Donnerstag in schweizerischen Baar mitteilte. Der erste Teil des Programms soll 350 Millionen britische Pfund (397 Mio Euro) umfassen und bis 7. August abgeschlossen sein./stw/nas

ISIN JE00B4T3BW64

AXC0054 2018-07-05/08:23