Pressemitteilung 04.07.2018

Timberland Secs Investment PLC E-O- Notes 2017 (18/20) 6,75 % p.a. ISIN XS1649889885 WKN: TS5C3B
Timberland Secs Investment PLC E-O- Notes 2017 (18/21) 6,85 % p.a. ISIN XS1649890388 WKN: TS5C4B
Timberland Secs Investment PLC E-O- Notes 2017 (18/22) 6,95 % p.a. ISIN XS1649890545 WKN: TS5C5B Timberland Securities Investment PLC: E7 Systems ändert Unternehmensstruktur in Vorbereitung des geplanten Börsengangs E7 Systems Energiespeichersysteme mit überragender Batterieleistung E7 Systems - in der Vorbereitung des baldigen Börsengangs wird die Unternehmensstruktur optimiert Die Evolution hin zur Elektromobilität nimmt weiter Fahrt auf. Allerdings leiden alle aktuell verfügbaren Batteriesysteme noch immer an einer überschaubaren Performance hinsichtlich Ladegeschwindigkeit, Energieverfügbarkeit im Hochlastbereich und Energiemenge (und somit Reichweite). Hier setzt die innovative E7 Systems-Batterietechnologie an, die eine dauerhafte, hochenergetische Ladung und Entladung durch thermische Optimierung liefert. Die Entwicklung der Batteriepackage-Systeme schreitet im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und industrielle Fertigung weiter voran. Neben der technischen Entwicklung hat das Unternehmen sich dazu entschlossen auch die Unternehmensstruktur fortzuentwickeln und zu ändern. Hierzu wird die deutsche E7 Systems in die E7 Systems AG & Co KGaA als eine Kommanditgesellschaft auf Aktien als Emittent der börsennotierten Aktien umgewandelt. Die entsprechenden Gremienentscheidungen sind getroffen und werden jetzt umgesetzt. Die Vorteile für die künftigen Aktionäre sind evident. Klarere Strukturen, schnellere Entscheidungen, einheitlicher Rechtsrahmen. Dies wird einen wesentlichen Einfluss haben auf die zügige Umsetzung der Börsennotierung - diesbezüglich gibt es außerdem außerordentlich positive Gespräche mit deutschen Banken zur aktiven Begleitung des Börsengangs. Schon heute erfolgt die Wachstumsfinanzierung von E7 Systems über drei Inhaberschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren und einer Verzinsung von 6,75% p.a. (ISIN: XS1649889885, WKN: TS5C3B), 6,85% p.a. (ISIN: XS1649890388, WKN: TS5C4B) und 6,95% p.a. (ISIN: XS1649890545, WKN: TS5C5B), über die Timberland Securities Investment plc als Ankerinvestor und Aktionär in E7 Systems investiert. Die Wertpapiere sind an der Börse Frankfurt und an der Börse München gelistet. Anleiheinvestoren erhalten im Vorfeld des Börsengangs ein interessantes Umtauschangebot in Aktien zu einem fest vereinbarten Preis. Neue Aktien sollen weitestgehend aus einer Kapitalerhöhung stammen; Timberland Securities Investment bleibt ein Ankerinvestor nach dem Börsengang. Nähere Informationen finden Sie unter: - http://jubilee.timberland-investment.com/ - www.e7.systems Über e7 Systems E7-Systems ist ein dynamisches und innovatives Unternehmen, welches im Bereich der Batteriespeichersysteme auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie tätig ist. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehört die Entwicklung von standardisierten sowie kunden- bzw. produktorientierten Batteriespeicherlösungen zugeschnitten auf die Anforderungen der jeweiligen Applikation. E7 Systems verfügt über zu Patenten angemeldete Schlüsseltechnologien, mit deren Hilfe der weltweit stark wachsende Markt mobiler (KFZ, LKW u.a.) und stationärer Energiespeichersysteme auf Lithium-Ionen-Basis bedient werden kann. Diese sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Über Timberland Finance: Timberland Finance ist über die Timberland Securities Investment plc an E7 Systems beteiligt. Timberland Finance steht für mehr als 20 Jahre Investmenterfolg. Unter der Marke Timberland Finance werden Aktivitäten der Timberland Capital Management GmbH, das seit 1998 Finanzdienstleistungsinstitut ist, europaweit angeboten. Im Bereich Capital Markets fungiert sie als Anbieter von Kapitalmarktdienstleistungen und übernimmt die Strukturierung und Durchführung von Fremd- und Eigenkapitaltransaktionen. Bilder/Quelle: E7 Systems Medienkontakt: Timberland Capital Management GmbH Tel. +49-2151-52404-0 presse@timberland-finance.com Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der E7 Systems oder der Timberland Securities Investment plc außerhalb Deutschlands und den weiteren öffentlichen Angebotsstaaten findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Ein mögliches Angebot der E7 Systems in Deutschland und den weiteren öffentlichen Angebotsstaaten würde ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und zu hinterlegenden Wertpapierprospekts der E7 Systems erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt würde zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt bei der E7 Systems zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Das Angebot wird aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und weiteren öffentlichen Angebotsstaaten bestehen, sowie aus Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und der weiteren öffentlichen Angebotsstaaten. Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder der Industriezweige in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. E7 Systems, Timberland Securities Investment plc und/oder Timberland Capital Management GmbH werden die hier veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen. 