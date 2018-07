Mit zwei starken Handelstagen in Folge hat sich die Nordex Aktie aus einer Abwärtsbewegung nach oben abgesetzt. Nachdem die Windenergiektie zuvor von 11,446 Euro auf 8,17 Euro gefallen war ging es allein am Dienstag und Mittwoch in der Spitze von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...