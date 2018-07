Die Daimler-Aktie ist am 29. Juni 2018 auf ein neues 12-Monats-Tief gefallen, damit müssen die Aktionäre des Autobauers in den vergangenen 6 Monaten einen Kursverlust in Höhe von 22% verbuchen. Das Analysehaus Jefferies hat Daimler nach den jüngsten Kursverlusten von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Analyst Philippe Houchois senkte das Kursziel in seiner am Donnerstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...