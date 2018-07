Der Leiterplattenhersteller AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG (ISIN: AT0000969985) will für das Geschäftsjahr 2017/18 eine Dividende in Höhe von 0,36 Euro zahlen. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung an diesem Donnerstag in Leoben (Österreich) ab. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 15,97 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 2,25 Prozent. Im Vorjahr wurden 0,10 Euro ...

