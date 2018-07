NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will die Zahl der Kommissaranwärter in seinem Bundesland um jährlich 100 erhöhen. Es sei ein Fehler der Politik gewesen, in den vergangenen Jahrzehnten bei der Polizei zu sparen, sagte Reul dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagsausgabe).

"Ich habe meinen Kabinettskollegen daher in dieser Woche vorgeschlagen, die Zahl der Neueinstellungen ab 2019 noch einmal um 100 hochzuschrauben. Dann wären wir bei 2.400 Anwärtern pro Jahr." Durch den Schritt solle die Polizei "langfristig deutlich sichtbarer werden, und zwar sowohl in den Großstädten als auch auf dem Land", so Reul weiter. Es gehe ihm aber nicht nur um mehr Uniformierte auf der Straße.

Vielmehr sei ihm auch eine Stärkung der Kriminalpolizei wichtig. "Deshalb sollen das Landeskriminalamt und der Staatsschutz perspektivisch mehr Personal bekommen." Die Forderung, einen speziellen Studiengang für Kripo-Beamte zu schaffen, wies der CDU-Politiker zurück. "Ich gehe davon aus, dass wir die spezielle Kripo-Expertise auch innerhalb der bestehenden Strukturen schaffen können", sagte Reul.