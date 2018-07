Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung startet verschlafen in den Donnerstag. Einige Konjunkturdaten könnten für Impulse sorgen.

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1660 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...