Die Analysten der RCB reduzieren das Kursziel für Zumtobel von 9,5 auf nunmehr 6,5 Euro und bestätigen die Halten-Empfehlung. Ihrer Meinung nach würden die Kommentare des Managements darauf hindeuten, dass die Bedingungen in den kommenden Quartalen kaum einen Wendepunkt erreichen werden, was sich auch in den negativen News der Mitbewerber wiederspiegle. Das sich verschlechternde Preisumfeld (Unternehmensangaben zufolge -10 Prozent bei Komponenten und einen hohen einstelligen Rückgang bei Beleuchtungen) sei ein Kernproblem und über erheblichen Druck auf die Kostenbasis aus, so die Analysten. Ein Update gibt es auch für die OMV: Wood & Co erhöht die Empfehlung auf Kaufen (zuvor Halten), das Kursziel wandert von 56,9 auf 61,3 Euro. Ein höheres...

