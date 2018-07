Die Gemeinschaftswährung scheint mit dem frühen europäischen Handel neue Gebote zu erhalten und so steigt der EUR/USD kurz über 1,17. EUR/USD: FOMC Sitzungsprotokoll und Zoll Deadline - Risiko Events Das Paar brach aus seiner asiatischen Konsolidierung nach oben aus und so legte der Kurs in der vergangenen Stunde um fast 50 Pips zu, um die 1,1700 herauszufordern. ...

