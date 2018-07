SAP (WKN: 716460) ist eines der wenigen guten europäischen Dauerinvestments. Woran du ein solches erkennst und was an SAP so besonders ist, erkläre ich dir hier. Ein gutes Geschäft Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat sich seitdem kontinuierlich zu einem Weltkonzern, mit mehr als 388.000 Kunden in über 180 Ländern, entwickelt. Heute ist SAP einer der größten Softwarehersteller überhaupt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Software zum Management von Geschäftsprozessen. Die Produkte sind heute in fast jedem größeren Unternehmen anzutreffen. Dabei sind wenig Sachinvestitionen notwendig, sodass die Nettomarge stets sehr hoch ausfällt. Ist die Software einmal entwickelt, ...

